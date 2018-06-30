إصابة شبان فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

أ ش أ

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى محيط بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

وقال شهود عيان، "إن مواجهات اندلعت وسط البلدة وقرب المسجد الكبير ومثلثى الطربيقة والعين، عقب اقتحام جنود الاحتلال البلدة وإغلاقهم المحال التجارية وتوقيفهم المركبات وتفتيشها".

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما تسبب فى إصابة العشرات بحالات اختناق وتم علاجهم من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، فيما أصيب شاب بكسر فى يده أثناء مطاردة الجنود له وتم إسعافه من قبل الطواقم الطبية، كما استولى الجنود على مركبتين لمواطنين من البلدة، وأطلقوا قنابلهم فى حقل لأحد المواطنين، ما تسبب باشتعال النار فيه وتلف مزروعاته.