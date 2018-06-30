video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسقاط ثالث طائرة مسيرة حوثية فى الحديدة باليمن

السبت، 30 يونيو 2018 04:00 ص
إسقاط ثالث طائرة مسيرة حوثية فى الحديدة باليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

كشف مصدر عسكرى يمنى، مساء الجمعة، عن إسقاط طائرة حوثية إيرانية، هى الثالثة من نوعها التى يتم إسقاطها خلال أسبوع، فى محافظة الحديدة، غربى اليمن.

وأكد المصدر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية - إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، فى مديرية الدريهمى جنوب مدينة الحديدة، أثناء محاولتها تنفيذ عمليات تجسس على مواقع قوات الشرعية اليمنية، موضحا أن هذا النوع من الطائرات الحوثية ذات التقنية الرديئة إيرانية الصنع، وتستخدم عادة للتجسس على مواقع قوات الشرعية، وأحيانا تكون محملة بمواد متفجرة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي، مع استمرار هزائمها الساحقة فى جبهة الساحل الغربى والحديدة لجأت إلى استخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات استخبارية او انتحارية، وآخرها فى محيط مطار الحديدة الذى استعاده الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف، مؤخرا.

وسبق إسقاط العديد من هذه الطائرات فى جبهات يمنية مختلفة، وإحباط محاولات هجوم حوثية باستخدام طائرات مسيرة من صنع إيراني، وفى إبريل الماضى تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضى السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف العقيد، تركى المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة فى لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثى من خلال مساعدتها فى استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها فى وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نتوقع عقد مفاوضات بين طرفى الصراع قريبا

بومبيو: يجب محاسبة خامنئى على زعزعة استقرار أمن الخليج ومعاناة اليمن

إسقاط طائرة

الحوثيون

مدينة الحديدة

أخبار اليمن

اليمن




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة