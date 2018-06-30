إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى "الاستروكس" بكفالة 1000 جنيه فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر إخلاء سبيل "محمد.ح" 18 عامًا؛ لاتهامه بالاتجار فى مخدر "الاستروكس"، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

ودفع المحامى الحاضر مع المتهم، بعدم وجود نص قانونى يجرم حيازة الاستروكس، مستندًا إلى المبدء القانونى القائل بأنه "لا عقوبة بدون نص".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء حملة أمنية شنتها وبتفتيشها عثر بحوزته على كمية من مخدر "الاستروكس"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة للاستروكس بقصد الإتجار فيه، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.