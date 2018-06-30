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إحالة 4 متهمين بقتل سائق فى السويس لمحكمة الجنايات

السبت، 30 يونيو 2018 02:49 م
إحالة 4 متهمين بقتل سائق فى السويس لمحكمة الجنايات حبس -أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس إحالة 4 من المتهمين بقضية قتل سائق سيارة ليموزين "محمود ع م" عام 2011 إلي محكمة جنايات السويس.

 

وتعود وقائع القضية إلى يوم 2 يونيو 2018 بقيام سجين بقسم شرطة الأربعين بالذهاب الي رئيس مباحث القسم والاعتراف من تلقاء نفسه أنه ومعه 3 آخرين قتلوا سائقا عام 2011 لسرقة سيارته، وتم القبض علي المتهمين.

 

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس بقضية القبض على المتهمين بقتل سائق سيارة ميكروباص "محمود ع م" عام 2011، أنه تم اكتشاف مرتكبي الجريمة بعد قيام أحد المتهمين بالقضية خلال تواجده بسجن قسم شرطة الأربعين بالمحافظة، تنفيذا لعقوبة السجن في إحدى القضايا، بالاعتراف من تلقاء نفسه لرئيس مباحث قسم شرطة الأربعين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال تواجد المتهم "محمود  الموس" في سجن قسم الأربعين، قام بطلب الحديث مع رئيس مباحث القسم المقدم علي فرج واعترف له أنه خلال عام 2011 قام هو وثلاثة آخرين بسرقة سيارة ليموزين، وعندما قامهم السائق قتلوه بعدة طعنات بسلاح أبيض كان بحوزتهم، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يكتشف أحد من ارتكب الجريمة.

 

وأكدت التحريات الأمنية مع استجواب سجين قسم شرطة الأربعين، أن مرتكب الجريمة 4 أشخاص قاموا بقتل سائق سيارة ليموزين عام 2011 ثم قاموا بالهروب وهم، "أ . ج"  و"ب . ح" و"أ . ى" و"ع . أ".

 

وقام ضباط مباحث مديرية أمن السويس المقدم علي فرج رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين والنقيب مازن مؤنس مباحث الاربعين بالقبض علي جميع المتهمين بالقضية وتحرير محضر رسمي باعترافات المتهمين.


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