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السبت، 30 يونيو 2018 07:38 م
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أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف ملابسات سرقة شقة بقليوب

السبت، 30 يونيو 2018 07:22 م
أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف ملابسات سرقة شقة بقليوب اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، لكشف هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى من شقة صاحب ورشة بقليوب، وتوصلت المعلومات إلى أن مرتكبى الواقعة كسروا الباب أثناء تواجد مالكها بالخارج واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.
 
وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغا من "ع .ر" صاحب ورشة بقرية حلابة بقليوب، أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهولين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من كسر باب الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى مستغلين تواجد مالك الشقة وأسرته بالخارج.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، والذى وجه بسرعة كشف غموض وملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

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