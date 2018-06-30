أسعار الذهب اليوم السبت 30-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات السبت 30-6-2018 بعد تراجعها أمس بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 أدنى سعر له فى مصر منذ قرابة 6 أشهر، ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى حوالى 629 جنيها حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 539 جنيها

عيار 21: 629 جنيها

عيار 24: 718 جنيها

الجنيه الذهب:5032 جنيها

الأوقية: 1252 دولار.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.