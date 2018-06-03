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6 أهداف لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. أهمها حماية البيانات والمعلومات

الأحد، 03 يونيو 2018 06:30 ص
6 أهداف لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. أهمها حماية البيانات والمعلومات جلسة برلمانية
كتب محمد مجدى السيسى
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يستعرض "اليوم السابع" ستة أهداف لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من واقع تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل الموافقة النهائية عليه بجلسة البرلمان الأحد المقبل.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

 

1. مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

2. ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

3. وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.

4.حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

5. حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالاً يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

6. وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكم المتعلقة بذلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

 

 


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