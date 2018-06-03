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6 أغسطس.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف المعادى"

الأحد، 03 يونيو 2018 01:32 م
6 أغسطس.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف المعادى" المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى"، لـ 6 أغسطس للنطق بالحكم.
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

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