video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

27 أغسطس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى

الأحد، 03 يونيو 2018 04:58 م
27 أغسطس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الهارب وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، للحكم بجلسة 27 سبتمبر المقبل.

 

قالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته أن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يؤجل دعوى "الدبلومة الأمريكية" لجلسة 2 يوليو المقبل

وليد شرابي

الحوادث

مجلس الدولة

اسقاط جنسية




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة