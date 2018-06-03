27 أغسطس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الهارب وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، للحكم بجلسة 27 سبتمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته أن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج