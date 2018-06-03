20 مليار دولار واردات مصر خلال الـ4 أشهر الأولى من 2018

كتب – إسلام سعيد

شهدت واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 2018 زيادة بنسبة 21.8 % لتسجل 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

وفى سياق متصل، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليار و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار.

جاء ذلك فى سياق تقرير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية.

وحول زيادة واردات مصر، أفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 39 % من واردات مصر فى الفترة المذكورة عبارة عن مستلزمات إنتاج وآلات تستخدم فى الصناعات المختلفة، اى أنها ليست زيادة فى الواردات السلعية.