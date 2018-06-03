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10 يونيو.. الحكم فى دعوى رفع الحجز عن أموال نادى الزمالك

الأحد، 03 يونيو 2018 01:54 م
10 يونيو.. الحكم فى دعوى رفع الحجز عن أموال نادى الزمالك نادى الزمالك - ارشفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادى وسكرتارية أحمد سالم، الأحد، تحديد جلسة 10 يونيو للحكم فى دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادى الزمالك.
 
 
وأقام منصور دعواه التى حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصما رئيس أحد البنوك، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادى لدى بالبنك.
 
 
وذكر منصور في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادى السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد. 
 
 
وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزى للمحاسبات وأعدت تقريرا فى 4 أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادى - على حد وصفه.

 


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