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وفدان بيلاروسيان يبحثان توريد حافلات وعربات إطفاء حريق لمصر

الأحد، 03 يونيو 2018 09:08 ص
وفدان بيلاروسيان يبحثان توريد حافلات وعربات إطفاء حريق لمصر سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا
(أ ش أ)
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صرح سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن وفدين بيلاروسيين يمثلان مصنع مينسك للسيارات( أم .إيه . زاد ) و مصنع "بوزسنب أل .أل" بحثا خلال زيارتهما للقاهرة التى انتهت أمس سبل تعزيز التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة و شركة السيارات الهندسية .

وقال " إن الجانبين المصرى والبيلاروسى اتفقا على دراسة إمكانيات توريد الحافلات البيلاروسية وعربات إطفاء الحريق لمصر فضلا عن دراسة إمكانية تجميع هذه السيارات فى مصر".

وأضاف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الوفدين البيلاروسين زارا عددا من المشروعات الصناعية والشركات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح فى فبراير الماضى خط إنتاج مشترك لمصنع( أم .إيه .زاد) بالتعاون مع مصنع حلوان للمعدات والآلات.

 


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