وفدان بيلاروسيان يبحثان توريد حافلات وعربات إطفاء حريق لمصر

(أ ش أ)

صرح سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن وفدين بيلاروسيين يمثلان مصنع مينسك للسيارات( أم .إيه . زاد ) و مصنع "بوزسنب أل .أل" بحثا خلال زيارتهما للقاهرة التى انتهت أمس سبل تعزيز التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة و شركة السيارات الهندسية .

وقال " إن الجانبين المصرى والبيلاروسى اتفقا على دراسة إمكانيات توريد الحافلات البيلاروسية وعربات إطفاء الحريق لمصر فضلا عن دراسة إمكانية تجميع هذه السيارات فى مصر".

وأضاف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الوفدين البيلاروسين زارا عددا من المشروعات الصناعية والشركات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح فى فبراير الماضى خط إنتاج مشترك لمصنع( أم .إيه .زاد) بالتعاون مع مصنع حلوان للمعدات والآلات.