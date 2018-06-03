وزير قطاع الأعمال يوجه القابضة للتأمين بالتوسع وإعادة تدوير محافظ الاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد صدور قرار تشكيل المجلس الجديد فى 27 مايو 2018 برئاسة تامر الباطش العضو المتفرغ لشؤون الاستثمار والقائم بأعمال رئيس الشركة، والذى تضمن تخفيض عدد الأعضاء إلى 7 بينهم ثلاثة أعضاء جدد.

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأعضاء الجدد متمنيا للمجلس بتشكيله الجديد النجاح والتوفيق، كما تقدم بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من تشكيل المجلس السابق على ما بذلوه من مجهود وما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض رؤى وأفكار أعضاء مجلس الإدارة بشأن تحسين أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث وجه السيد الوزير بضرورة العمل على تحسين كفاءة استغلال الأصول وإعادة تدوير المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة من خلال الاستعانة ببنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة.

وأكد بدوى على وجود العديد من الفرص أمام شركات التأمين التابعة للنمو، خاصة وأنها تمتلك العديد من المقومات في ظل استحواذها على حصة كبيرة من السوق المصرية وما تتمتع به من كفاءات وخبرات، حيث وجه سيادته بالعمل على التوسع خارجيًا عبر المساهمة والاستحواذ على حصص فى شركات عالمية.

وتطرق خالد بدوى إلى طرح جزء من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في إطار برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هاتين الشركتين من الشركات القوية ذات الملاءة المالية الجاذبة لرؤوس الأموال، وأن أمامهما فرصة متميزة لعدم وجود تمثيل جيد لقطاع التأمين فى البورصة.

كما طلب من إدارة الشركة القابضة دراسة إمكانية إصدار وثائق تأمين جماعية على حياة العاملين بالشركات التابعة لكل شركة قابضة على حدة.

كما أكد ​ على ضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى في الشركات من خلال الدورات التدريبية لتطوير قدراته ومهاراته، وكذلك العمل على تحسين نظم الإدارة في الشركات التابعة ومواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير أساليب الدعاية والتسويق، إضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي للفروع بما يضمن تواجد أفضل وانتشار أوسع لجذب شرائح أكبر من العملاء.