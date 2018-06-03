وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى من 7200 إلى 8000 جنيه العام المقبل

كتب عبد اللطيف صبح

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.

وأوضح الجارحى، أن الضرائب التصاعدية موجودة بالفعل، لافتا إلى أن حد الإعفاء الحالى 7200 جنيه، وأن الشريحة الأولى عليها خصم 80%، والثانية 40% والثالثة 5%، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حد الإعفاء إلى 8000 جنيه والخصم فى الشريحة الثانية إلى 45% والثالثة إلى 7.5%.

كما أشار إلى أن هناك ضريبة 22.5% على الشركات، وأن المستهدف عدم فتح باب التهرب باختلاف الشرائح، وضريبة 10% على توزيع الأرباح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.