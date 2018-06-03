وزير الطيران يقرر إعفاء طائرات التدريب من مقابل الخدمات الملاحية عامين

كتبت رحاب نبيل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار شريف فتحى وزير الطيران المدنى، باستمرار إعفاء طائرات الأكاديمية المصرية للطيران المستخدمة لأغراض التدريب من مقابل الخدمات الملاحية لمدة عامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1401 لسنة 2009 بتحويل هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى إلى شركة قابضة تسمى "الأكادمية المصرية للطيران"، وعلى القرر الوزارى رقم 401، بشأن إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الإشغال والانتفاع.