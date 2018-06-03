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وزير الصحة يتابع غرفة أزمات الثانوية العامة ويرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

الأحد، 03 يونيو 2018 01:28 م
وزير الصحة يتابع غرفة أزمات الثانوية العامة ويرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
وليد عبد السلام
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بدأت وزارة الصحة والسكان خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، ويتم رفع تقرير يومى للدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان،  حتى انتهاء فترة الامتحانات.
 
أشار الدكتور الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة شملت الدفع بــ ‪1200 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية  لتأمين لجان الامتحانات، لافتاً الى التنسيق مع المستشفيات المقررة للاخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الاسعاف واختيار خط السير المناسب للوصول الى المستشفيات المقررة للاخلاء. 
 
وأوضح "مجاهد"  أن الخطة تضمنت التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية والمستلزمات الطبية واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخازن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
 
والتأكيد على مديريات الشئون الصحية برفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع بكل محافظة و تقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، ودعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبى السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبى والدعم الطارئ عند حدوث أزمات بأى مكان على مستوى الجمهورية.
 
كما تضمنت الخطة زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال فترة الامتحانات إلى الضعف و توفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

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