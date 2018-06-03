وزير التعليم يتفقد غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة بهية البرهانية للبنات إدارة السيدة زينب التعليمية محافظة القاهرة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية فى أول يوم وذلك أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الدينية للدور الأول 2017/2018، وفى أثناء الزيارة قام شوقي بالتواصل مع الطالبات وسؤالهن عن الامتحان حيث أبدت الطالبات رضاهن عن الامتحان، وكذلك اطمأن شوقي على سير الامتحان، وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث وجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة المناخ الهادئ لسير العملية الامتحانية.

ثم توجه شوقى بعد الزيارة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بصحبة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الغرفة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بباقي محافظات الجمهورية، حيث قام شوقي بالتواصل مع رؤساء غرف العمليات بالمحافظات وأكد الجميع على أن أجواء الامتحانات صارت خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

ومن الجدير بالذكر أنه بدأت اليوم الأحد الموافق 2018/6/3 امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لعام الدراسي 2018/2017.



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم



جولة وزير التربية والتعليم فى غرفة عمليات الثانوية العامة



جولة وزير التربية والتعليم فى غرفة عمليات الثانوية العامة







زيارة وزير التعليم لغرفة عمليات الثانوية العامة زيارة وزير التعليم لغرفة عمليات الثانوية العامة







جولة وزير التربية والتعليم (20)

متابعة غرف العمليات الفرعية من غرفة عمليات الوزارة