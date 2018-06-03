وزير التعليم العالى يشهد بروتوكول تعاون مع جامعة أمريكية لإنشاء كليات مجتمعية

كتب وائل ربيعى

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة أوشن الأمريكية لإنشاء كليات مجمتعية بالجامعات المصرية، وذلك بحضور د. يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات ود. جون لارسون رئيس جامعة أوشن، بمقر المجلس.

وأكد الوزير على أهمية البروتوكول الذى يضع نموذج أولى لإنشاء الكليات المجتمعية فى الجامعات المصرية، والتى تعتبر إلى جانب الكليات التكنولوجية خطوة هامة فى تطوير التعليم الفنى، واستحداث برامج دراسية جديدة تتلاءم مع خطط تنمية المجتمع، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما أشار الوزير إلى إمكانية أن يضم البروتوكول فى وقت لاحق مسارًا جديدًا لغير طلاب الثانوية العامة من الخريجين والفنيين الراغبين فى تطوير مهاراتهم، من خلال تقديم خدمة تدريبية لهم.

وتتضمن بنود البروتوكول إنشاء كليات مجتمعية فى التخصصات المختلفة بنظام الأربع سنوات على مرحلتين، حيث تمنح الطالب شهادة مبدئية فى التخصص، بعد عامين يمكنه بعدها الالتحاق بسوق العمل، والعودة لاستكمال الدراسة فى وقت لاحق لعامين دراسيين آخرين، على أن يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس النهائية بعد إتمام المرحلة الثانية.

وتتولى جامعة لارسون بموجب البروتوكول وضع البرنامج الدراسى والإشراف على عملية التدريس، و متابعة العملية التعليمية بالجامعة، ويتولى الجانب المصرى توفير المنشآت التعليمية والمعامل، والإشراف على اجراءات التحاق الطلاب بالجامعة والنواحى الإدارية.

من جانبه أكد الدكتور لارسون أن البروتوكول يتيح للطلاب فرصة التدريب فى الحياة العملية، والحصول على الخبرة اللازمة، ثم استكمال الدراسة بشكل أعمق و أكثر تخصصًا.

ويعتبر البروتوكول نموذجًا أوليًّا؛ تمهيداً لتوقيع عدة بروتوكولات فرعية منفصلة بين جامعة أوشن وكل جامعة على حدة، بدءا بجامعة عين شمس.

وقع البروتوكول من الجانب المصرى د. يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومن الجانب الأمريكى د. جون لارسون رئيس الجامعة، وحضر التوقيع د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، و د.حاتم عقل نائب رئيس جامعة لارسون للتعليم عن بعد والشئون الدولية، و د. مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية، ود.حنان السعيد مدير التعليم الإلكترونى المدمج بجامعة عين شمس ومنسق المشروع.