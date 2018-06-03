وزير التجارة: 68% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا خلال2017

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى ستعقد بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع مشروعات التعاون المصرى البيلاروسى القائمة فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والموارد المائية والتعليم والبحث العلمى.

وأكد الوزير، فى بيان اليوم، على أهمية اتفاق التجارة الحرة المطروح حالياً على مائدة المفاوضات بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، لافتاً فى هذا الصدد الى التوجه الايجابى لدولة بيلاروسيا للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام والذى سيسهم بصورة كبيرة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والتى استعرضت سبل تنمية التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا فى مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا حقق العام الماضى نسبة زيادة بلغت 68% حيث سجل 97.4 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار عام 2016، مشيراً الى ان الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت عام 2017 نسبة زيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2016.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى البيلاروسى المشترك بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعادت تشكيل الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك وذلك بهدف تفعيل دور المجلس ليقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوراسى وبما يسهم فى تيسير حركة التجارة البينية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين ،مشيرا الى أهمية تعزيز دور مجتمعى الأعمال بمصر وبيلاروسيا لينعكس فى صورة مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادى بالبلدين على حدٍ سواء.

وأضاف قابيل أن عدد المشروعات الاستثمارية المصرية البيلاروسية المشتركة تبلغ 19 مشروعاً منها 14 مشروع صناعى، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين البلدين فى مجال تصنيع الالات والمعدات واستصلاح الاراضى وتطوير البنية التحتية ومشروعات الطرق والإنشاء والتعمير ومشروعات البحث العلمى.

وقال إن أهم بنود الصادرات المصرية لأسواق بيلاروسيا تتمثل فى الفاكهة والخضروات والملابس الجاهزة والادوية والاجهزة الكهربائية كما تتمثل أهم الواردات المصرية فى الحديد والصلب والسيارات والجرارات والآلات والمعدات واللدائن والأسمدة والأخشاب.

ومن جانبه، أكد سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مينسك تدعم المفاوضات الرامية لاتمام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين المسئولين فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه سيتم اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل تفعيل الشراكة بين جامعة بيلاروسيا التكنولوجية ومعهد التبين للدراسات المعدنية والذى سيتم بموجبه انشاء كلية هندسة مشتركة لتخريج مهندسين فى عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، على أن تكون مدة الدراسة بواقع عامين فى مصر و3 أعوام فى بيلاروسيا يحصل بعدها الخريج على شهادة تخرج من الكلية ببيلاروسيا وهى شهادة معتمدة من الاتحاد الأوروبى.