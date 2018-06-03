وزارة الرى تواصل حملات إزالة التعديات على نهر النيل

كتبت أسماء نصار

استكملت وزارة الموارد المائية والرى الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى تم تدشينها فى الخامس من يناير2015 المستمرة حتى الآن وأسفرت عن إزالة(36682) حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت محافظة القاهرة (945) إزالة - محافظة الجيزة (2002) إزالة - القليوبية (2645) - الغربية (4697) - المنوفية (2535) - البحيرة (3521) - كفر الشيخ (2879)- الدقهلية (3835) - دمياط(3220) - بني سويف(874) – المنيا(3161 ) - أسيوط (766) - سوهاج (1861) - قنا (1315) - الأقصر (1380) - أسوان (1046) ، ومن جانبه أفاد م/ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة

وأفاد عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بأن القطاع وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات نفذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، التى بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 61.462 ألف إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة عدد 230 مخالفة بمحافظة أسوان ، وعدد 1576 إزالة بمحافظة قنا ، و1911 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 5375 إزالة بمحافظة أسيوط و2001 إزالة فى محافظة بني سويف ، و2581 إزالة بمحافظة المنيا و 4585 إزالة بمحافظة الفيوم و1458 إزالات بمحافظة الجيزة و1341 إزالة بمحافظة الإسماعيلية .. إضافة إلى 1145 إزالة بمحافظة دمياط و 3249 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضاً 4434 إزالة بمحافظة الدقهلية .. إلى جانب 4105 إزالة بمحافظة القليوبية و9135 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 12522 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 1790 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضاً 1378 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و2646 إزالة بمحافظة البحيرة ، وقد تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.