وزارة التضامن: صرف المعاشات من مكاتب التأمينات اليوم

كتب مدحت وهبة

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يونيو من خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من اليوم الأحد، نظرا لآن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، حيث يستفيد من المعاشات 7.7 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من الجمعة الماضى، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من اليوم الأحد 3 يونيو نظرا لآن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، سوف يبدأ صرفها اعتبارا من الثلاثاء 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 10 يونيو.