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هيئة الأسرى الفلسطينيين: القاصرون فى سجن مجدو الإسرائيلى يتعرضون للتنكيل

الأحد، 03 يونيو 2018 02:17 م
هيئة الأسرى الفلسطينيين: القاصرون فى سجن مجدو الإسرائيلى يتعرضون للتنكيل أسرى فلسطينيين - أرشيفية
أ ش أ
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اشتكى الأسرى الفلسطينيون القاصرون فى سجن "مجدو" من السياسة القمعية المتعمدة التى تنتهجها قوات وحدة إسرائيلية خاصة تدعى "النحشون"، فى الاعتداء بالضرب والتنكيل بهم، خلال عملية نقلهم من سجن لآخر، أو من وإلى المحاكم.

وأوضح ممثلو أقسام الأسرى الأشبال لمحامية هيئة شئون الأسرى والمحررين هبة مصالحة، أن هذه الظاهرة آخذة بالازدياد، حيث تظهر علامات الضرب والتنكيل الشديدين على وجوه وأجساد الأسرى القاصرين حال دخولهم الأقسام، وأضافوا، أنه يتم التقدم بشكاوى متكررة إلى ما تسمى وحدة التحقيق مع السجانين "الياحس"، لكن لا تتم المتابعة، أو حتى الاهتمام بتلك الشكاوى.

ولفتت الهيئة - فى بيان اليوم - إلى أن النحشون" هى وحدات خاصة ترتدى زيا مميزا وتضم داخلها عسكريين ذوى أجسام قوية وخبرات عالية سبق لهم أن خدموا فى وحدات حربية مختلفة داخل جيش الاحتلال، توضع فى مراكز خاصة ويتم استدعاؤها إذا حدث احتجاج داخل السجون، موضحة أن مهام هذه الوحدة هى نقل الأسرى من سجن لآخر، ومن السجن إلى المحاكم، بالإضافة إلى نقل الأسرى المرضى، والسيطرة على السجون، وتهدف إدارة السجون من خلال هذه الوحدة إلى قمع الأسرى وإجبارهم على تنفيذ أوامرها.

وأشارت إلى أن هذه الوحدة تفرض على الأسرى بالقوة التعرى بحجة التفتيش، وتقتحم غرف وأقسام الأسرى وتعيث بها فسادا، وتسكب جميع المواد الغذائية على بعضها، وارتبط اسمها دائما بارتكاب الجرائم بحق الأسرى داخل المعتقلات.


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