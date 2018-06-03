نادى مجلس الدولة يقيم حفل إفطاره السنوى بحضور رؤساء الهيئات القضائية

أقام نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، حفل الإفطار السنوى، فى دار الحرس الجمهورى، وحضر الحفل لفيف كبير من المستشارين على رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة.

كما حضر الحفل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمستشارين محمد عبد اللطيف ويسرى مدنى نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطى وكلمة للمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أكد فيها على أهمية دور المجلس وطالب الأعضاء ببذل الجهد لسرعة إنجاز القضايا، ووجه الشكر لأهالى الشهداء من القضاة ووجه بكافة الدعم لهم.

وألقى المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة كلمة أكد فيها أن الشعب المصرى واحد ومتكاتف ويعى معنى الوحدة الوطنية وأن العدو الإرهابى الغاشم سيظل خفيًا طالما نحن يدًا واحدة ولا حل سوى التعاون والتكاتف والتعاضد لتقطع يد الإرهاب.

وكرم النادى فى ختام الحفل، بعض المستشارين الذين سيكتمل عطائهم للقضاء ولمجلس الدولة طول 40 عامًا منهم المستشار يحيى دكروى والمستشار فايز شكرى حنين والمستشار أحمد أبو النجا، كما كرم عدد من أسر القضاة الذين توفوا خلال العام الماضى.

وقال المستشار وائل فرحات المتحدث باسم النادى، إن ذلك الحفل يأتى سنويًا فى إطار الدور الاجتماعى للنادى، وتكريما لدور قضاة مجلس الدولة على جهدهم، وعطائهم فى خدمة الوطن والعدالة.