video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل: يجب ألا يتحول الاتحاد الأوروبى لاتحاد اقتسام الديون

الأحد، 03 يونيو 2018 01:00 ص
ميركل: يجب ألا يتحول الاتحاد الأوروبى لاتحاد اقتسام الديون ميركل
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مبدأ " التضامن" بين الدول الأعضاء فى منطقة اليورو لا ينبغى أن يحول الاتحاد الأوروبى "ذوو العملة الموحدة" إلى اتحاد لاقتسام الديون.

وأضافت ميركل - فى تصريحات نقلتها شبكة " يورو نيوز" الأوروبية اليوم - أنها ستتواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة وستعمل معها عن قرب وبصورة علنية لإجراء مناقشات بشأن رفع معدل التشغيل بين الشباب الإيطالي.

وأشارت الشبكة الأوروبية أن تصريحات ميركل جاءت فى سياق ردها على سؤال حول طلب محتمل قد يتقدم به الائتلاف الحكومى الإيطالى الجديد، المكون من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب "الرابطة " اليميني، إلى "البنك المركزى الأوروبي" لاعفاء روما من 250 مليار يورو من الديون الإيطالية، مرجحة أن تصريحات ميركل تنطوى على استبعاد لتوفيرها امكانية تخفيف عبء الديون عن كاهل إيطاليا.

وكانت ميركل قد هنأت رئيس الوزراء الإيطالى الجديد، جيوسيبى كونتي، فى وقت سابق اليوم خلال اتصال هاتفي، كما دعته لإجراء محادثات فى برلين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى مذكرات سياسى أمريكى.. ميركل بكت عند وداع أوباما.. وتواصل تحديها لـ ترامب

ميركل: الاتحاد الأوروبى سيرد بحزم على الرسوم الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم

ميركل

الاتحاد الأوروبى

الديون

اخبار اوروبا




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة