ميركل: يجب ألا يتحول الاتحاد الأوروبى لاتحاد اقتسام الديون

(أ ش أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مبدأ " التضامن" بين الدول الأعضاء فى منطقة اليورو لا ينبغى أن يحول الاتحاد الأوروبى "ذوو العملة الموحدة" إلى اتحاد لاقتسام الديون.

وأضافت ميركل - فى تصريحات نقلتها شبكة " يورو نيوز" الأوروبية اليوم - أنها ستتواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة وستعمل معها عن قرب وبصورة علنية لإجراء مناقشات بشأن رفع معدل التشغيل بين الشباب الإيطالي.

وأشارت الشبكة الأوروبية أن تصريحات ميركل جاءت فى سياق ردها على سؤال حول طلب محتمل قد يتقدم به الائتلاف الحكومى الإيطالى الجديد، المكون من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب "الرابطة " اليميني، إلى "البنك المركزى الأوروبي" لاعفاء روما من 250 مليار يورو من الديون الإيطالية، مرجحة أن تصريحات ميركل تنطوى على استبعاد لتوفيرها امكانية تخفيف عبء الديون عن كاهل إيطاليا.

وكانت ميركل قد هنأت رئيس الوزراء الإيطالى الجديد، جيوسيبى كونتي، فى وقت سابق اليوم خلال اتصال هاتفي، كما دعته لإجراء محادثات فى برلين.