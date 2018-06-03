"مياه الجيزة" تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور المحافظ ورئيس الشركة القابضة

نظمت شركة مياه الجيزة حفل الإفطار السنوى لها وذلك بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق السابق، وعدد من الشخصيات العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أن الشركة تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوى الذى يشارك فيه عدد من الشخصيات الهامة على رأسهم رئيس الشركة القابضة ومحافظ الجيزة.

وأوضح أن الحفل يمثل فرصة لمناقشة كافة الإشكاليات التى تواجه الشركة مع المسئولين، ووضع بعض الحلول للإشكاليات التى تتعلق بأزمة نقص المياه أو ميزانية الإحلال والتجديد.