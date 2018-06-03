مندوب اليمن الجديد بالأمم المتحدة يؤدى اليمين الدستورية أمام منصور هادى

إيمان حنا

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عوض بن مبارك وذلك بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً لليمن لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى مهامه كسفير لدى واشنطن.

وعقب أداء اليمين الدستورية، وجه الرئيس السفير أحمد مبارك بما يلزم لتكثيف نشاطه وجهوده المعتادة فى هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها وتتحقق فيها انتصارات ميدانية متوالية فى مختلف الجبهات والتى تتطلب معها الفعل الدبلوماسي النشط والمواكبة مع المجتمع الدولي لبلورة واقع اليمن وقضاياه وتحدياته التي عاشها اليمنيون طوال السنوات الماضية جراء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية على مخرجات الحوار الوطنى والتوافق الوطني خدمة لأجندة وأهداف إيران التوسعية فى المنطقة، مؤكداً انتصار الإرادة اليمنية المدعومة دولياً ومسنودة ميدانياً بدعم الأشقاء فى دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال"سنعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء لنصرة بلدنا وعودة شرعيتها وتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطنى الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216".

حضر اللقاء وزير الخارجيه خالد حسين اليمانى ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.