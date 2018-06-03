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مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم الهيروين بالقاهرة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:43 م
مكافحة المخدرات تضبط 3 عاطلين وربة منزل قبل ترويجهم الهيروين بالقاهرة جانب من الهيروين
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أثناء تفقد المناطق الحدودية والطرق السريعة بدائرة قسم شرطة بدر، القبض على كلاً من "ممدوح ع س" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، و"منى ص م" 31 سنة، ربة منزل، أثناء استقلالهما السيارة رقم ص ه ن 134 ماركة هيونداى إلنترا، قيادة وملك الثانية.

 

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150  جرام، مبلغ مالي 425 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

احد المتهمين وامامه الهيروين
احد المتهمين وامامه الهيروين

 

 كما تمكنوا من ضبط "عماد ع أ" 34 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110  جرام، مبلغ مالي 80 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

متهم وامامه المخدرات
متهم وامامه المخدرات

 

 كما نجح رجال مكافحة المخدرات من ضبط "ايهاب م ع" 42 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 75  جرام، مبلغ مالي 170 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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