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مقتل 2 من عناصر الشرطة فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى غربى كركوك

الأحد، 03 يونيو 2018 12:10 م
مقتل 2 من عناصر الشرطة فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى غربى كركوك الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر قوات الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى المحافظة .

وقال المصدر الأمنى - الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم بدورية للشرطة لدى مرورها قرب قرية النصيف بناحية الملتقى ( الواقعة على بعد 35 كم جنوب غربى كركوك)، وأسفرت عن مقتل شخصين من أفراد الشرطة".

‏ ‫يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

 


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