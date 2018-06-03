مقتل 2 من عناصر الشرطة فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى غربى كركوك

أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر قوات الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى المحافظة .
وقال المصدر الأمنى - الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم بدورية للشرطة لدى مرورها قرب قرية النصيف بناحية الملتقى ( الواقعة على بعد 35 كم جنوب غربى كركوك)، وأسفرت عن مقتل شخصين من أفراد الشرطة".
يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.
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