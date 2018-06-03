مقتل 2 من عناصر الشرطة فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى غربى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر قوات الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى المحافظة .

وقال المصدر الأمنى - الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم بدورية للشرطة لدى مرورها قرب قرية النصيف بناحية الملتقى ( الواقعة على بعد 35 كم جنوب غربى كركوك)، وأسفرت عن مقتل شخصين من أفراد الشرطة".

‏ ‫يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.