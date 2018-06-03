مقتل وإصابة 14 مسلحا فى عمليات أمنية بولاية تخار فى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قال فيلق شاهين 209 الأفغانى، إن 8 مسلحين قتلوا وأصيب 6 آخرون خلال عملية "طوفان 10" الجارية فى ولاية تخار بشمال شرق أفغانستان.

وأضاف فيلق شاهين، فى بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن العمليات أجريت بالقرب من منطقة خواجة غار، مشيرا إلى أن قوات الأمن الوطنى الأفغانية استهدفت مخابئ للمسلحين مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين على الأقل.

وأكد البيان، إصابة ما لا يقل عن 6 مسلحين ،وإلقاء القبض على 4 آخرين خلال العمليات ذاتها، مشيرا إلى أن العمليات أجريت بمساعدة الدعم الجوى والمدفعي، ولم تقع أى خسائر بشرية خلال العمليات على صفوف أفراد الأمن.