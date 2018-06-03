مقتل أمريكى خلال الاحتجاجات فى نيكاراجوا

ماناجوا (أ ف ب)

قُتل مواطن أمريكى فى ظروف مثيرة للجدل أمس السبت، فى ماناجوا، فى سياق الاحتجاجات ضد حكومة رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، حسبما قالت السفارة الأمريكية ومصادر عدة.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان وشهود، فقد يكون الأمريكى البالغ من العمر 48 عاماً قد قُتل بنيران أطلقتها إحدى الجماعات المسلحة الموالية للحكومة والتى تنشط فى عاصمة نيكاراجوا، من جهتها عزت الشرطة عملية القتل إلى "مجموعات من الجانحين".

وأكدت السفيرة الأمريكية فى ماناجوا، مقتل سيكستو هنرى فييرا، وكتبت لورا دوجو على تويتر إن "مقتل مواطن أمريكى هو مصدر قلق كبير للسفارة".

وبالنسبة إلى ألفارو ليفا، رئيس جمعية نيكاراجوا لحماية حقوق الإنسان، قد يكون فييرا قُتل على يد رجال مأجورين يعملون لحساب الحكومة قد يكونوا لاحقوا سيارته فى الجزء الشرقى من ماناجوا.

وقال ليفا لوكالة فرانس برس، "لدينا معلومات تفيد بأنه مواطن أمريكى قُتل بالرصاص".

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن "مجموعات من المجرمين المقنعين المزوَّدين أسلحة نارية وقنابل مولوتوف اغتالوا المواطن سيكستو هنرى فييرا".

وأسفرت موجة الاحتجاج العنيفة فى نيكاراجوا للمطالبة بتنحى الرئيس دانيال أورتيجا، عن سقوط حوالى 100 قتيل منذ منتصف أبريل، وفق حصيلة جديدة نشرت الخميس، فيما يتمسك رئيس الدولة بالسلطة.

وحذر مجمع أساقفة نيكاراجوا الذى طرح نفسه وسيطا بين الحكومة والمعارضة، من أن الحوار لن يُستأنف ما لم يتوقف القمع.

ولم ينجح الإعلان فى بداية الأسبوع عن استئناف الحوار بين الفريقين إلى تهدئة التوتر فى الشوارع، والأربعاء استؤنفت المواجهات بين أنصار دانيال أورتيجا (72 عاما) المتمرد السابق وبين معارضيه.

ويواجه دانيال أورتيجا، بطل الثورة الساندينية التى أطاحت الدكتاتورية فى 1979، موجة غضب منذ 18 أبريل فجرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلى عنه لكنه سرعان ما تحول إلى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات.

ويقود أورتيجا نيكاراجوا منذ 2007 بعد فترة أولى فى الحكم من 1978 إلى 1990.