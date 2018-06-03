video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل أمريكى خلال الاحتجاجات فى نيكاراجوا

الأحد، 03 يونيو 2018 05:05 ص
مقتل أمريكى خلال الاحتجاجات فى نيكاراجوا الاشتباكات فى نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
إضافة تعليق

 قُتل مواطن أمريكى فى ظروف مثيرة للجدل أمس السبت، فى ماناجوا، فى سياق الاحتجاجات ضد حكومة رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، حسبما قالت السفارة الأمريكية ومصادر عدة.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان وشهود، فقد يكون الأمريكى البالغ من العمر 48 عاماً قد قُتل بنيران أطلقتها إحدى الجماعات المسلحة الموالية للحكومة والتى تنشط فى عاصمة نيكاراجوا، من جهتها عزت الشرطة عملية القتل إلى "مجموعات من الجانحين".

وأكدت السفيرة الأمريكية فى ماناجوا، مقتل سيكستو هنرى فييرا، وكتبت لورا دوجو على تويتر إن "مقتل مواطن أمريكى هو مصدر قلق كبير للسفارة".

وبالنسبة إلى ألفارو ليفا، رئيس جمعية نيكاراجوا لحماية حقوق الإنسان، قد يكون فييرا قُتل على يد رجال مأجورين يعملون لحساب الحكومة قد يكونوا لاحقوا سيارته فى الجزء الشرقى من ماناجوا.

وقال ليفا لوكالة فرانس برس، "لدينا معلومات تفيد بأنه مواطن أمريكى قُتل بالرصاص".

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن "مجموعات من المجرمين المقنعين المزوَّدين أسلحة نارية وقنابل مولوتوف اغتالوا المواطن سيكستو هنرى فييرا".

وأسفرت موجة الاحتجاج العنيفة فى نيكاراجوا للمطالبة بتنحى الرئيس دانيال أورتيجا، عن سقوط حوالى 100 قتيل منذ منتصف أبريل، وفق حصيلة جديدة نشرت الخميس، فيما يتمسك رئيس الدولة بالسلطة.

وحذر مجمع أساقفة نيكاراجوا الذى طرح نفسه وسيطا بين الحكومة والمعارضة، من أن الحوار لن يُستأنف ما لم يتوقف القمع.

ولم ينجح الإعلان فى بداية الأسبوع عن استئناف الحوار بين الفريقين إلى تهدئة التوتر فى الشوارع، والأربعاء استؤنفت المواجهات بين أنصار دانيال أورتيجا (72 عاما) المتمرد السابق وبين معارضيه.

ويواجه دانيال أورتيجا، بطل الثورة الساندينية التى أطاحت الدكتاتورية فى 1979، موجة غضب منذ 18 أبريل فجرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلى عنه لكنه سرعان ما تحول إلى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات.

ويقود أورتيجا نيكاراجوا منذ 2007 بعد فترة أولى فى الحكم من 1978 إلى 1990.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو نيكاراجوا يشيعون جثمان ضحايا عنف الشرطة

مقتل 15 متظاهرا وشوارع نيكاراجوا تتحول لساحة حرب

نيكاراجوا

اخبار نيكاراجوا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اشتباكات نيكاراجوا




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة