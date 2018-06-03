مقتدى الصدر يمهل الحكومة "بضعة أيام" لإنهاء أزمتى الماء والكهرباء بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أمهل زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اليوم الأحد، الحكومة "بضعة أيام" لإنهاء أزمتى الماء والكهرباء فى العراق.

وقال الصدر ـ فى تغريدة له على موقع "تويتر" حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) ـ "ما أنا وما قدرى كى يدفع العراق والعراقيون ضريبتى، أنا من يذود عنهم ويضحى بالغالى والنفيس من أجلهم، فإذا كان انتصارنا أو انتصار الإصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين فأننى لن أسمح بذلك".

ومضى الصدر قائلا "أنا على يقين أن قطع الماء والكهرباء عن الشعب لن يركعهم، شعب العراق آبى لن يثنى وسيبقى مرفوع الرأس شامخا"، وأضاف "نعطى الحكومة فرصة بضعة أيام للنظر فى مسألة الماء والكهرباء، وإلا فافسحوا المجال لنا للعمل من أجل إرجاع حقوقنا".