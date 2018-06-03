مطار القاهرة يشهد انطلاق 120 رحلة جوية لـ"مصر للطيران" خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إقلاع 120 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 10 آلاف و619 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 33 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل لتنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات لكافة المدن والمطارات المصرية.