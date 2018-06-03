مطار القاهرة يستقبل 46 مصريًا مرحلين من إيطاليا واليونان والسعودية

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 46 مرحلًا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية واليونان ومحاولة بعضهم دخول إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وأفاد مصدر بالمطار أن 24 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، بينما وصل 9 آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، بالإضافة إلى وصول 3 مرحلين آخرين قادمين من اليونان على متن الطائرة المصرية القادمة من آثينا. .

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية واليونانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة، بالإضافة إلى محاولتهم دخول إيطاليا بطريقة غير شرعية.