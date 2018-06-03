كتبت ريهام عبد الله

أعلنت وكالة الإمارات للأنباء "وام"، مصرع 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى، ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربى لليمن.

وقالت وكالة الإمارات للأنباء، عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"مصرع 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربى لليمن وسط انهيارات كبيرة فى صفوفها".

وأضافت:" بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.. مقاتلات التحالف العربى تصطاد عناصر وتحركات مسلحى الحوثى فى ضواحى الحديدة وعناصر الميليشيات تهرب إلى الجبال".



الحوثيين