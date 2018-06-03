مصرع سباك سقط من الطابق الثانى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى سباك 22 عاما مصرعه، فى حادث سقوط من الطابق الثانى، أثناء قيامه بأعمال سباكة بأحد الأبراج بدائرة حى الشرق ببورسعيد.

وكان تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد سقوط "أ م .ع "سباك من الطابق الثانى أثناء قيامه بأعمال سباكة بأحد الأبراج الكائنة بحى الشرق وتم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام، وتم تحرير المحضر اللازم و إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من الأسباب التى أدت للوفاة للتصريح بدفن الجثة ومباشرة التحقيق .