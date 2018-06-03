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مصادر: أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة المتداولة بصفحات الغش صحيحة

الأحد، 03 يونيو 2018 10:12 ص
مصادر: أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة المتداولة بصفحات الغش صحيحة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان المتداول لمادة اللغة العربية للثانوية العامة 2018 ، عبر صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء اللجنة حقيقى وصحيح وجارى تحديد هوية الطالب المسئول عن التسريب.

وقالت المصادر إنه تم تحديد كود اللجنة وجار تحديد اللجنة من قبل فريق مكافحة الغش الإلكترونى بالوزارة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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