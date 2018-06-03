video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسيرة "بيضاء" بمدينة لييج البلجيكية فى ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابى

الأحد، 03 يونيو 2018 07:37 م
مسيرة "بيضاء" بمدينة لييج البلجيكية فى ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابى مسيرة بيضاء فى بلجيكا
لييج (أ ف ب)
إضافة تعليق

سار نحو 3 آلاف شخص معظمهم يرتدى الأبيض الأحد، فى لييج شرق بلجيكا فى ذكرى 3 ضحايا بينهم شرطيتان قتلوا فى هجوم الثلاثاء تبناه تنظيم داعش الإرهابى.

وسار المشاركون، وهم أقرباء أو زملاء الضحايا، فى وسط المدينة، ووضعوا ورودا بيضاء فى مكان الاعتداء واختتمت المسيرة بإطلاق مئات البالونات البيضاء.

وقالت مارى بوسيه لفرانس برس "من المهم أن نكون هنا فقط لدعم العائلة وليس لتحريك الامور. فقط لنظهر للعائلة اننا هنا وندعمها".

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الأربعاء الهجوم المسلح الذى أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب فى مدينة لييج البلجيكية.

وكانت قوات الأمن البلجيكية قتلت المهاجم بنجامين هرمان (31 عاما)، وتبين أنه من أصحاب السوابق، قبل أن يعتنق الإسلام ويسلك طريق التطرف خلال فترات سجنه.

وقال مشارك اخر فى المسيرة هو سيدريك كالونير "الحزن كبير، وفى الوقت نفسه نحن مسرورون بان الناس لبوا النداء".

وستقام الجنازة الرسمية للشرطيتين لوسيل جارسيا (54 عاما) وثريا بلقاسمى (44 عاما) الثلاثاء فى لييج فى حضور ممثل لملك بلجيكا واعضاء فى الحكومة والسلطات المحلية.

وسيوارى الطالب سيريل فانريكن (22 عاما) ظهر الاثنين.

المشاركون فى المسيرة
المشاركون فى المسيرة

 

جانب من المسيرة البيضاء
جانب من المسيرة البيضاء

 

جانب من المشاركين فى المسيرة
جانب من المشاركين فى المسيرة

 

المسيرة البيضاء فى بلجيكا
المسيرة البيضاء فى بلجيكا

 

جانب من المسيرة البيضاء فى بلجيكا
جانب من المسيرة البيضاء فى بلجيكا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفيرة بلجيكا خلال زيارتها للمتحف الكبير: المشروع سيصبح حديث العالم

أمير الكويت يعزى ملك بلجيكا بضحايا الاعتداء الإرهابى فى لييج

بلجيكا

اخبار بلجيكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة