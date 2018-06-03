مسيرة "بيضاء" بمدينة لييج البلجيكية فى ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابى

لييج (أ ف ب)

سار نحو 3 آلاف شخص معظمهم يرتدى الأبيض الأحد، فى لييج شرق بلجيكا فى ذكرى 3 ضحايا بينهم شرطيتان قتلوا فى هجوم الثلاثاء تبناه تنظيم داعش الإرهابى.

وسار المشاركون، وهم أقرباء أو زملاء الضحايا، فى وسط المدينة، ووضعوا ورودا بيضاء فى مكان الاعتداء واختتمت المسيرة بإطلاق مئات البالونات البيضاء.

وقالت مارى بوسيه لفرانس برس "من المهم أن نكون هنا فقط لدعم العائلة وليس لتحريك الامور. فقط لنظهر للعائلة اننا هنا وندعمها".

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الأربعاء الهجوم المسلح الذى أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب فى مدينة لييج البلجيكية.

وكانت قوات الأمن البلجيكية قتلت المهاجم بنجامين هرمان (31 عاما)، وتبين أنه من أصحاب السوابق، قبل أن يعتنق الإسلام ويسلك طريق التطرف خلال فترات سجنه.

وقال مشارك اخر فى المسيرة هو سيدريك كالونير "الحزن كبير، وفى الوقت نفسه نحن مسرورون بان الناس لبوا النداء".

وستقام الجنازة الرسمية للشرطيتين لوسيل جارسيا (54 عاما) وثريا بلقاسمى (44 عاما) الثلاثاء فى لييج فى حضور ممثل لملك بلجيكا واعضاء فى الحكومة والسلطات المحلية.

وسيوارى الطالب سيريل فانريكن (22 عاما) ظهر الاثنين.



المشاركون فى المسيرة



جانب من المسيرة البيضاء



جانب من المشاركين فى المسيرة



المسيرة البيضاء فى بلجيكا