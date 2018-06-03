مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين قاموا بجولات فى مسار الاقتحامات بالمسجد الأقصى قبل خروجهم من باب السلسلة، وكل ذلك وسط رقابة صارمة من حراس المسجد المبارك لإحباط أى محاولة لإقامة طقوس تلمودية فيه.

وتشهد باحات المسجد الأقصى منذ بدء شهر رمضان المبارك تواجدا ملحوظا للمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى (عرب48) الذين يتوزعون على حلقات العلم والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاستماع للدروس الدينية، فى ظل أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

يشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتنفيذ تقسيمه زمانيا ومكانيا.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 7 مواطنين فلسطينيين، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل 5 مواطنين من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت تلك القوات مواطنا من بيت ريما فى رام الله، ومواطنا من الخليل.