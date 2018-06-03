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مسئول عراقى يطالب تركيا بتأجيل ملء سد أليسو ويدعو لإعلان الطوارىء

الأحد، 03 يونيو 2018 07:48 م
مسئول عراقى يطالب تركيا بتأجيل ملء سد أليسو ويدعو لإعلان الطوارىء الشيخ همام حمودى
كتب : أحمد جمعة
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طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى الشيخ همام حمودى، الحكومة العراقية بأن تكون اللجنة العليا المُشكّلة لأزمة المياه فى حالة طوارىء مستمرة لحين إنهاء الأزمة تماما فى كل أنحاء العراق، مؤكدا على تشكيل قوة أمنية بإسناد قضائى لوضع حد للتجاوزات المائية فى المحافظات وبما يحقق التوزيع العادل للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة حمودى، فى جلسة استثنائية خاصة بأزمة المياه قدم خلالها توصيات هامة معززة باتفاق رئاسة مجلس النواب العراقى مع الكتل النيابية فضلا عن حضور وزيرى الزراعة والموارد المائية وممثل الحكومة ووزارة الخارجية.

وأكد  حمودى، أن البرلمان العراقى سيرسل رسالة عاجلة لنظريه التركى يدعوه لتأجيل مليء سد أليسو لثلاثة أشهر، وتشكيل وفد تفاوضى برلمانى وزارى لزيارة تركيا والاتفاق على ذات الموضوع ، إضافة لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية - التركية وعلى أعلى الأطر والمستويات.

ودعا حمودى الوقفين الشيعى والسنى ورجال الدين لإبراز مشكلة المياه فى خطبة الجمعة القادمة ومطالبة الجارة تركيا بحل الأزمة، مطالبا هيئة الاستثمار بدعوة الشركات لفتح مشاريع خاصة بـ "تحلية المياه" واستقطاع مبالغ من الشركات النفطية العاملة بالعراق لتأسيس هذه المشاريع.

وأكدت التوصيات على توحيد هذه المطالَب  مدعومة من الرئاسات الثلاث، واستضافة السفير التركى فى بغداد داخل البرلمان العراقى لبيان الموقف الرسمى للدولة العراقية وإيصال المطالَب الحالية بشكل رسمى وعاجل للرئاسة والشعب التركى.

 


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