مسئولون إسرائيليون ينفون التوصل لاتفاق مع روسيا لسحب القوات الإيرانية من سوريا

غزة (أ ش أ)

نفى مسئولون إسرائيليون، أمس السبت، ما أعلنه مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أمس، بشأن توصل موسكو وتل أبيب إلى اتفاق على سحب القوات الإيرانية من المناطق الحدودية مع إسرائيل جنوب غرب سوريا، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مسئول إسرائيلى -لم تُكشف هويته- إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، أمس الأول، أن إسرائيل تريد خروج القوات المحسوبة على إيران -بما فيها حزب الله اللبنانى والمليشيات الشيعية الأخرى- من سوريا بالكامل، وليس فقط من جنوب غرب البلاد المتاخم للحدود مع إسرائيل.

وفيما أقر المسئول بحدوث تقدم فى المحادثات بهذا الصدد، وأن الكرملين يبدو أكثر تفهما للموقف الإسرائيلي، أشار فى المقابل إلى أن نتنياهو أوضح أن حكومته لن تتورع عن استخدام القوة العسكرية لإخراج القوات التابعة لإيران بالكامل من سوريا.

وكان مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قد أكد للصحفيين، أمس، التوصل إلى اتفاق على سحب القوات الإيرانية من المناطق الحدودية مع إسرائيل جنوب غرب سوريا.

وقال نيبينزيا: "فى هذه النقطة، لا يمكننى الإجابة عما أمكن تحقيقه، لكن وفقا لما أفهم، فإن الأطراف المنخرطة فى التوصل للاتفاق راضية عما تم تحقيقه".

لكن وزير الخارجية السورى وليد المعلم قال، اليوم، إنه لا يمكن الحديث عن أى اتفاق ما لم تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية.

وتعتبر إسرائيل أن الوجود الإيرانى فى سوريا يمثل خطرا كبيرا على أمنها القومي، وتتوعد بشكل متكرر بمنع طهران من التأسيس لوجود دائم على الأراضى السورية واللبنانية، كما نفذت فى الفترة الأخيرة عشرات الغارات على قوات مدعومة إيرانيا فى سوريا.