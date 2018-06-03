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مدير مكتب ولى عهد السعودية: الأمير محمد بن سلمان سيحضر افتتاح مونديال روسيا

الأحد، 03 يونيو 2018 08:33 م
مدير مكتب ولى عهد السعودية: الأمير محمد بن سلمان سيحضر افتتاح مونديال روسيا الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب مصطفى عنبر
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أكد مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر، حضور الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، حفل افتتاح مونديال روسيا 2018.

 

وقال الحساب الشخصى للوزير "العساكر" على فيس بوك، "رسميا.. ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، سيحضر حفل افتتاح مونديال روسيا 2018".

 

ويلتقى المنتخب السعودي مع روسيا، البلد المستضيف فى افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو المقبل، ليكون أول فريق عربى يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى كل من روسيا – السعودية – مصر – أوروجواى.

 

يشار إلى أن المنتخب السعودى سيخوض المباراة رقم 100 للمنتخبات الآسيوية فى كأس العالم عبر التاريخ، حين يواجه نظيره الروسي بافتتاح المونديال، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

 

وكانت أول مشاركة آسيوية فى المونديال من نصيب منتخب إندونيسيا فى نسخة عام 1938، حين كانت تسمى إندونيسيا حينها الهند الشرقية الهولندية.

 

بدر-العساكر
بدر-العساكر

 

 


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