محمود عباس يعزى والد الشهيدة الفلسطينية رزان النجار

كتب: محمد الأحمدى

أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس السبت، اتصالا هاتفيا مع أشرف النجار، معزيا باستشهاد ابنته رزان شهيدة الواجب الإنسانى، التى استشهدت أمس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقدم الرئيس واجب العزاء لوالد شهيدة فلسطين وشهيدة الواجب الإنسانى رزان، مؤكدا أن استهداف الطواقم الطبية دليل قوى على ضرورة قيام المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لوالد الشهيدة، وأسرتها، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان