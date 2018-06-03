محلل: ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة وارد بعد تشبع بيعى للأسهم

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة واصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالى بعد وصوله إلى قمته 18400 نقطة ليتراجع إلى أقل من مستوى 16500 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضى، والتى اتسمت بحدة الضغوط البيعية ودفعت المؤشر للتراجع لأدنى مستوى لتحقيق 16335 نقطة كأقل سعر قبل أن ترتد الغالبية العظمى من الأسهم مع الإغلاق لينهى المؤشر تداولاته حول 16400 نقطة.

وتوقع جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة فى ظل تداول الأسهم منذ فترة فى مستويات تشبع بيعى بالرغم من الإغلاق أدنى مستوى 16500 نقطة، وتعتبر المقاومة حاليا هى مستويى 16600 و 17050 نقطة على التوالي، بينما اختراق 16335 نقطة يدفع بالمؤشر إلى 16000 نقطة.

وأضاف جمال الدين، أن مؤشر هيرميس كون آخر سعر شمعة إيجابية تعزز من الارتداد السابق رغم اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 16500 نقطة والإغلاق أسفلها إلا أن المؤشر آخر سعر تمكن من الارتداد خلال الجلسة السابقة والإغلاق أعلى 1600 نقطه – يعتبر مستوى دعم مواز لدعم ال 16500 نقطة على المؤشر الرئيسى- وهى من دلائل وجود مشترى بالأسهم بعد الانخفاض القوى ولكن لم تظهر تأثير العمليات الشرائية أو الارتداد النسبى التى شهدته الأسهم على المؤشر الرئيسى نظرا للأوزان النسبية لسهمى السويدى للكابلات والبنك التجارى الدولى.