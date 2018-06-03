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الأحد، 03 يونيو 2018 01:12 م
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مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالفترة الرئاسية الجديدة

الأحد، 03 يونيو 2018 01:11 م
مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالفترة الرئاسية الجديدة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وأعضاء المجلس الخاص وجميع مستشارى المجلس، بأصدق التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ثقة الشعب المصرى، والتى توجت بولاية ثانية فى انتخابات الرئاسة، متمنين له التوفيق والسداد فى أداء هذه المهمة العظيمة فى رئاسة جمهورية مصر العربية.
 
 
وأكد المجلس أن ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق، إنما يعبر عن حب وتقدير الشعب المصرى بكافة طوائفه للرئيس، ويظهر التأييد الكبير لما قام به من عمل دؤوب ومضنى فى سبيل إعادة بناء مصر الحديثة.
 
 
جاء ذلك بعد ان ادلى امس السبت الرئيس السيسي اليمين الدستورى امام مجلس النواب لاولاية رئيس الجمهورية لقترة رئاسية ثانية .
 
 
 
 

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