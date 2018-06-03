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مجلس الدولة يتسلم قانون تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لمراجعته

الأحد، 03 يونيو 2018 08:04 م
مجلس الدولة يتسلم قانون تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لمراجعته مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون تنظيم النقل الرى الداخلى والدولى، بعد أن وافقت الحكومة عليه وتم إرساله الى مجلس الدولة لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.
 
 
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يعتبر بديلا عن قانونى جهازى النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمى 348 و349 لسنة 2012.
 
 

 


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