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مجلة إسرائيلية تدرج "حزب الله" على قائمة أغنى منظمات الإرهاب فى العالم

الأحد، 03 يونيو 2018 04:42 م
مجلة إسرائيلية تدرج "حزب الله" على قائمة أغنى منظمات الإرهاب فى العالم حسن نصر الله
كتب- هاشم الفخرانى
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أعدت مجلة "فوريس إسرائيل" قائمة بأغنى 10 تنظيمات إرهابية فى العالم، طبقا لما تجمعه المنظمات الإرهابية من أموال، وجاءت منظمة حزب الله اللبنانى فى المرتبة الأولى بمبلغ وقدره 1.2 مليار دولار.

 

وبحسب المجلة التى أعدت القائمة طبقا لمصادر استخباراتية إسرائيلية رفيعة المستوى، فإن حركة طالبان جاءت فى المرتبة الثانية بمبلغ وقدره 800 مليون دولار وجاءت حركة حماس فى المرتبة الثالثة 700 مليون دولار.

 

وجاء تنظيم القاعدة فى المرتبة الرابعة 700 مليون دولار بـ300 مليون دولار، ثم تنظيم "داعش" بـ200 مليون دولار ومنظمة " PKK" الكردية بـ180 مليون دولار.

 

مجلة فوربس اسرائيل
مجلة فوربس اسرائيل

 

 

 


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