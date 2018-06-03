كوريا الشمالية تنتقد مشاركة جارتها الجنوبية فى تدريبات عسكرية

بيونج يانج (أ ش أ)

انتقدت صحيفة "رودونج شينمون" الكورية الشمالية وهى الصحيفة الرسمية لحزب العمال الكورى الشمالى الحاكم اليوم الأحد، مشاركة كوريا الجنوبية فى التدريبات المشتركة متعددة الجنسيات قائلة إنها تتعارض مع الإعلان الذى تم التوصل إليه بين الكوريتين فى مباحثات القمة بين البلدين فى أبريل الماضى.

وتشير الصحيفة بذلك إلى خطط كوريا الجنوبية للمشاركة فى تدريبات "ريم باسفيك" فى الفترة من 27 يونيو إلى 2 أغسطس بمشاركة 20 دولة، وكذلك فى تدريبات أولجى -التى ستضم جيشى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة- فى أوائل أغسطس المقبل.

وقالت الصحيفة إن إعلان بانمونجوم الذى تبناه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى 27 أبريل الماضى يجب أن يمنع ما تصفه بيونج يانج بأنه "بروفة" لحرب محتملة ستشن ضدها.

وأضافت "يواجه الشمال والجنوب حاليا مهمة ضخمة تتمثل فى تخفيف التوترات العسكرية وتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ بيان بانمونجوم بشكل صادق، فالحوار والمواجهات والمناورات والسلام لا يمكن أن تسير جنبا إلى جنب".

ووصفت الصحيفة تلك التدريبات بأنها "نتاج لحقبة الحرب الباردة" والتى تهدف إلى تشكيل حصار حول دولة ذات سيادة مثل كوريا الشمالية.