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قوات التحالف تسقط ألف قتيل وجريح من ميليشيا الحوثى خلال أسبوعين

الأحد، 03 يونيو 2018 05:56 م
قوات التحالف تسقط ألف قتيل وجريح من ميليشيا الحوثى خلال أسبوعين تحقيق انتصارات كبيرة فى الحديدة
إيمان حنا
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نجح الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف دعم الشرعية، اليوم، فى قتل وإصابة حوالى ألف من ميليشيا الحوثى، فى المعارك الدائرة بمحافظة الحُديدة، غربى اليمن، خلال أسبوعين.

وبحسب موقع الجيش (سبتمبر نت) نقلا عن مصادر ميدانية، فإن ميليشيا الحوثى تكبدت، منذ الثلث الأخير من مايو، ما يقارب من ألف قتيل وجريح، بينهم عشرات من القيادات الميدانية.

كما أن العشرات من عناصر الحوثيين وقعوا أسرى فى يد قوات الجيش، ومن جهة أخرى حقق الجيش اليمى والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربى انتصارات متوالية فى الساحل الغربى، لقى 70 عنصرا من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى غارات لمقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم.

وذكرت الوكالة أنه بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربى بقيادة السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين فى مناطق شرق المشرعى والمدمن وشمال حيس فى جبهة الساحل الغربى لليمن وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات.

وأضاف أن "ميليشيات الحوثى تلقت ضربة موجعة أربكت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية فى ظل التقدم الميدانى المتسارع لقوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجى".


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