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فيديو.. بين التفاؤل وحرارة الشمس.."مليكة" أصغر ولية أمر فى ماراثون الثانوية العامة

الأحد، 03 يونيو 2018 01:59 م
فيديو.. بين التفاؤل وحرارة الشمس.."مليكة" أصغر ولية أمر فى ماراثون الثانوية العامة مليكة
كتبت: منة الله حمدى
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رصد "اليوم السابع"، الطفلة "مليكة أشرف" والتى يبلغ عمرها 10 أيام وهى نائمة على يد جدتها فى انتظار خالتها التى تؤدى امتحان الثانوية العامة، وبذلك تعد "مليكة" أصغر ولية أمر داخل ماراثون الثانوية العامة.
 
 
تقول جدة"مليكة" أن أبنتها التى تؤدى الامتحان تتفاءل بوجه الصغيرة جدًا، وهى التى طلبت منهم أن تكون معها وتنتظرها لبعد الإنتهاء من الامتحان، حيث أنها تتواجد من الساعة الـ8 صباحًا وستظل إلى الساعة الـ2 ظهرًا، كما أن انها ظلت بالأمس معها وقضت الليلة كاملة بجوارها لأنها تتفائل بوجهها الجميل.
 
 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق  اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
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الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

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الثانوية العامة 2018

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