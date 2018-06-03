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فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بقتل سائق توك توك بالهرم

الأحد، 03 يونيو 2018 12:00 ص
فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بقتل سائق توك توك بالهرم المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن هوية المتهمين بقتل سائق توك توك بالهرم، حيث تم فحص عدد من المشتبه بهم، من المسجلين خطر، والسابق اتهامهم فى قضايا سرقة بالإكراه.

وذكر مصدر أمنى أنه تم فحص عدد من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بمحيط مسرح الجريمة، فى محاولة للتوصل لهوية الجناة، وكشفت التحريات الأولية، أن السرقة وراء مقتل المجنى عليه "إسلام.خ" البالغ من العمر 17 سنة،، حيث استولى قاتلوه على التوك توك الذى كان يقوده الضحية.

وذكر أحد أصدقاء المجنى عليه، أن الضحية يعمل كسائق توك توك لتوفير نفقاته، حيث استقل التوك توك الذى يعمل عليه، وغادر مسكنه صباحا، وعقب مرور ما يقرب من ساعة ونصف، تم العثور على جثته بمحيط المدرسة الإعدادية بمنطقة كفر غطاطى بالهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بجوار مدرسة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجنى عليه "إسلام.خ" سائق توك توك، مصاب بطعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، سرقة التوك توك الخاص بالضحية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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